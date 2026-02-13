Friedrich Merz'den yeni ortaklar mesajı: Türkiye bu noktada kilit bir rol oynuyor

Avrupa ülkeleri yeni dünya düzenine hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemi ABD ile Avrupa arasındaki ilişkileri olduğundan daha karmaşık bir hale getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada bu duruma değindi.

YENİ ORTAKLAR MESAJI

"Bildiğimiz dünya düzeni artık yok" diyen Merz, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkeyi sayarak Avrupa'nın yeni ticari ve siyasi ortaklara yönelebileceğini söyledi.

Ortaklık konusunda esnek olduklarını belirten Merz, "Yeni ortaklıklar kuruyoruz. Ortaklık kurmak, tüm değerler ve çıkarlar konusunda tamamen aynı fikirde olmayı gerektirmiyor." dedi.

"TÜRKİYE, BU NOKTADA KİLİT ROL OYNUYOR"

Ortaklık konusunda uzun dönem vurgusu yapan Merz, şunları kaydetti:

Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan ve Brezilya bu noktada kilit bir rol oynuyor.



Bu ülkelerle karşılıklı saygı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla daha yakın iş birliği yapmak istiyoruz.

ABD'DEN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR

Almanya Başbakanı Merz, bazılarının ABD-Avrupa ilişkilerinin mevcut durumundan rahatsızlık duymasını anlayabildiğini ancak ABD’yi gözden çıkarma çağrılarının gerçekçi olmadığını söyledi.

Merz, "Avrupa’daki sert jeopolitik gerçekleri görmezden geliyor ve var olan tüm zorluklara rağmen ABD ile ortaklığımızın hâlâ taşıdığı potansiyeli küçümsüyorlar" ifadelerini kullandı.