Donald Trump, ikinci uçak gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını açıkladı

ABD-İran hattında yeni gelişme...

İki ülke arasında Umman'da yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamazken temasların süreceği açıklanmıştı.

Öte yandan ABD Basını ikinci uçak gemisinin bölgeye gidebileceğini öne sürmüştü.

"İKİNCİ UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA GİDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu iddiaları doğruladı.

Yeni bir açıklama yapan Trump, "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlara hazırlık amacıyla Orta Doğu'ya doğru yola çıktı" dedi.

'ZOR ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA KALIRIZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail Kanal 12'ye konuşan Trump, yine İran'a yönelik tehditlerde bulunmuştu.

Trump açıklamasında, "İran ile ya anlaşmaya varırız ya da çok zor bir şey yapmak zorunda kalırız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD BASINI YAZMIŞTI

Trump'ın açıklamalarının hemen ardından ABD basınında Axios, Trump'ın, görüşmeler başarısız olursa İran'ın vurmak için ikinci uçak gemisini bölgeye yollayacağını yazmıştı.