Gabon'da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası

AA

Gabon'da 30 Ağustos 2023 tarihinde darbe gerçekleştirildi..

Yaşanan gelişmede, Gabon'da 12 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim kampanyası resmen başladı.

Darbenin ardından Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olan General Brice Clotaire Oligui Nguema, kampanyanın ilk günü başkent Librevil'de Sino-Gabon Dostluk Stadyumu'nda destekçileriyle bir araya geldi.

"OYLARINIZI BANA VERMENİZİ İSTİYORUM"

Seçim kampanyasını başlatan Nguema, burada seçmenlere seslenerek, "12 Nisan 2025'te Gabon'u yeniden inşa edebilmem için oylarınızı bana vermenizi istiyorum." dedi.

Gabon'da 12 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Nguema'nın yanı sıra 7 aday daha yarışacak.

Bu adaylar arasında eski Başbakan Raymond Ndong Sima öne çıkıyor. Ndong Sima, geçiş döneminde başbakan olarak görev yapmış ve demokratik geçiş sürecine liderlik etmişti.

MUTLAK ÇOĞUNLUK ELDE EDİLEMEZSE İKİNCİ TUR SEÇİM YAPILACAK

Adaylar arasında ayrıca eski Meclis Başkanı Guy Nzouba Ndama ve eski Dışişleri Bakanı Paulette Missambo da bulunuyor.

12 Nisan'daki seçimlerde hiçbir adayın mutlak çoğunluğu elde edememesi durumunda ikinci tur seçimi yapılacak. İkinci turun tarihi, Gabon Anayasa Mahkemesince belirlenecek.

GABON'DA DARBE

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2024'te cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos 2023'te ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Clotaire Oligui Nguema'nın getirildiği belirtilmişti.

'GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN BAŞBAKANI' OLARAK ATANMIŞTI

General Nguema, 4 Eylül 2023'te düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde 'geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı' sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de 'geçiş hükümetinin başbakanı' olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.