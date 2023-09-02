Gabon'da darbenin lideri General Nguema, 'daha fazla demokrasi' sözü verdi Afrika ülkesinin askeri lideri Nguema, kurumları daha demokratik hale getireceklerini söyledi. Gabonlu General, ülkesindeki iş insanlarına sert uyarılarda bulundu.

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Gabon'da General Brice Oligui Nguema liderliğindeki darbe sonucu Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun görevine son verildi.

General Nguema, yönetimin askeri cuntaya geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Nguema, darbe sırasında karara bağlanan "kurumların kapatılmasının geçici olduğunu" söyledi.

General Nguema: Kurumlar daha demokratik olacak

Gabonlu komutan, "Bu, onları daha demokratik hale getirmek için yeniden organize etme meselesidir." dedi.

Bongo Ailesi'nin 55 yıllık yönetimini sonlandıran Nguema, darbeye liderlik ettikten iki gün sonra, ülke kurumlarının "daha demokratik" olacağının sözünü verdi.

Nguema ayrıca ulusal gruplar ve yabancı figürlerle temaslarını hızlandırdı ve 200 iş insanına yaptığı konuşmanın ardından sivil toplum üyeleriyle bir araya geldi.

İş insanlarına uyarı: Ülkenin kalkınmasına bağlı kalın

Petrol zengini ülkedeki iş insanlarını "aşırı fiyatlandırmaya" karşı sert bir şekilde uyaran Nguema, onlara "ülkenin kalkınmasına" bağlı kalmaları mesajını verdi.

AFP'nin haberine göre Brice Oligui Nguema, "Yurttaşlarımızın beklediği gelişme söz konusu olduğunda bu aşamada sizin bağlılığınızı ve vatanseverliğinizi algılamak zor." dedi.

"Müsamaha göstermeyeceğim"

Halktan fazla alınan paranın "devlete geri dönmesini sağlayacağına" söz veren General, "Bu durum benim için devam edemez, müsamaha göstermeyeceğim." ifadesini kullandı.

General Nguema, yabancı bağışçıları, diplomatları ve uluslararası kuruluşların üyelerini de kendisiyle görüşmeye davet etti.