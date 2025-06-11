Gana'da 34 M-çiçeği vakası tespit edildi

AA

Afrika'da virüs tehlikesi...

Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkenin 10 vilayetinde 34 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiğini duyurdu ve toplam vaka sayısının 79’a ulaştığını bildirdi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hastanede tedavi gördüğü, temaslı takibinin devam ettiği ve ülke genelinde gözetim çalışmalarının yoğunlaştırıldığı belirtildi.

UYARI GELDİ

Halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler fark etmeleri durumunda en yakın sağlık merkezine başvurmaları talep edildi.