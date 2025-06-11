Gana'da 34 M-çiçeği vakası tespit edildi

AA
Afrika'da virüs tehlikesi...
Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkenin 10 vilayetinde 34 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiğini duyurdu ve toplam vaka sayısının 79’a ulaştığını bildirdi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hastanede tedavi gördüğü, temaslı takibinin devam ettiği ve ülke genelinde gözetim çalışmalarının yoğunlaştırıldığı belirtildi.
UYARI GELDİ
Halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler fark etmeleri durumunda en yakın sağlık merkezine başvurmaları talep edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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