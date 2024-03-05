Gana'da LGBT karşıtı yasa tasarısı, IMF'den alınacak desteği kesiyor Gana Parlamentosu'nda çıkarılan LGBT karşıtı yasa tasarısı, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Gana için hazırladığı 3 milyar dolarlık kredi paketini iptal ettirecek.

REUTERS

Afrika ülkelerinden Gana'da geçtiğimiz hafta LGBT'ye yönelik bir yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Kendisini eşcinsel olarak tanımlayan LGBT üyelerine üç yıla kadar hapis cezası öngören yeni bir yasa parlamento tarafından kabul edildi.

Parlamentoda onaylanan yasa tasarısı kanunlaştırılmak üzere Başkan Nana Akufo-Addo'ya sunulacak.

LGBT karşıtı yasa yüzünden 3 milyar dolarlık krediyi iptal edecekler

Yasanın kabul edilmesinden önce ise yoksulluk boğuşan Gana'ya Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)'dan 3 milyar dolarlık kredi verilmesi gündemdeydi.

Ancak IMF'den alınacak kredi kanunlaştırılacak yasa öncesi çıkmaza girdi.

Reuters tarafından görülen bir belgede maliye bakanlığı, tasarının kabul edilmesinin Dünya Bankası'ndan gelen finansmanı etkileyebileceği ve bunun da IMF programını iptal edileceği konusunda uyardı.

Maliye bakanlığı belgede Gana'nın önümüzdeki beş ila altı yıl içinde Dünya Bankası finansmanından muhtemelen 3,8 milyar doları kaybedeceğini söyledi.

Uganda'ya verilecek destek askıya alınmıştı

Bakanlık,"Dünya Bankası'ndan bütçe desteğinin ödenmemesi IMF programını raydan çıkaracaktır. Bu da döviz kurunun istikrarını ve Gana'nın uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini etkileyecek bir piyasa tepkisini tetikleyecek" dedi.

Bakanlık, "mali açığı kapatacak" alternatif güvenilir finansman kaynakları konusunda IMF ile temas kurmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Benzer bir LGBT karşıtı yasa tasarısının Uganda'da da kabul edilmesi, Dünya Bankası'nın doğu Afrika ülkesi için finansmanını askıya almasına yol açmıştı.