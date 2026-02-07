Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını 19 Şubat'ta yapılacağı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ikinci aşamaya geçildi.

Bölgede İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkese rağmen ölümler yaşanmaya devam ederken diplomasi trafiği de eş zamanlı olarak sürüyor.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İLK TOPLANTI 19 ŞUBAT'TA

Haber sitesi Axios'un ABD'li bir yetkili ve kurulda yer alan 4 ülkenin diplomatlarına dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor.

Toplantının Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilmesinin beklendiği, Gazze'nin yeniden inşası için "bağış toplama konferansı" niteliği de taşıyacağı belirtildi.

UYGULAMA HIZLANDIRILMAK İSTENİYOR

Toplantıda, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılması konusunun ele alınacağı kaydedildi.

Ancak toplantıya yönelik planların henüz başlangıç aşamasında olduğu ve hala değişebileceği aktarıldı.

Toplantıdan bir gün önce 18 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek.

BARIŞ KURULU'NDA YER ALAN ÜYELER

Beyaz Saray'a göre ABD'nin yanı sıra Barış Kurulu'na katılan ülkeler Türkiye, Bahreyn, Fas, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan oldu.