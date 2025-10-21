Gazze hükümeti paylaştı: Ateşkesten bu yana yalnızca 980 insani yardım tırı girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında ateşkese varıldı...

Ateşkeste 12'nci güne girilirken Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden dikkat çeken yazılı bir açıklama yapıldı.

GAZZE'YE YALNIZCA 980 KAMYON İNSANİ YARDIM GİRDİ

Açıklamada, ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne yalnızca 980 kamyon insani yardım girdiği, bunun 11 günde giriş yapması beklenen 6 bin 600 tır geçişinin çok gerisinde kaldığı ifade edildi.

TEMEL MALZEMELERDE CİDDİ KITLIK VURGUSU

Yardım konvoyunda mutfak tüpü taşıyan 14 tır ve fırınlar, jeneratörler, hastaneler ve diğer kritik sektörler için dizel yakıt yüklü 28 tırın bulunduğu, halkın günlük yaşamını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu temel malzemelerde ciddi bir kıtlık yaşandığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye her gün giren ortalama tır sayısının, ateşkes anlaşması kapsamında beklenen günlük 600 tıra kıyasla '89' olduğu aktarıldı.

GÜNDE EN AZ 600 TIRIN ACİL VE İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLMESİ ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'de 2.4 milyondan fazla kişiye açlığı dayatmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sınırlı yardımların asgari düzeydeki insani ve yaşamsal ihtiyaçları bile karşılamadığı uyarısında bulunularak temel yaşam şartlarını sağlamak için gıda, tıbbi malzeme, yardım malzemeleri, yakıt ve mutfak tüpü de dahil olmak üzere günde en az 600 tırın acil ve istikrarlı bir şekilde gönderilmesi çağrısında bulunuldu.

Yerel yönetimlerin, yardımların girişini kolaylaştırmak ve adil dağıtımını sağlamak için uluslararası insani yardım ve yardım kuruluşlarıyla tam koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğu yinelendi.

İsrail-Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, İsrail askerlerinin kısmi çekilmesini, esir takasını ve Gazze'ye yapılan yardım girişinin artırılmasını içeriyor.