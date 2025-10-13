Gazze Şeridi'nde 2023'ten bu yana 255 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'de nihayet ateşkes sağlansa da yaşanan acılar hala çok taze.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

TOPLAM 255 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'nin, dün İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çetelerce öldürüldüğü hatırlatıldı.

Caferavi'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 255'e yükseldiği aktarıldı.

ABD YÖNETİMİ VE AVRUPA DA SORUMLU

Filistinli gazetecilerin hedef alınması, öldürülmesi ve suikasta uğraması şiddetle kınanan açıklamada, uluslararası basın kuruluşlarına Gazze'deki Filistinli gazetecilere yönelik işlenen sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Gazze'de işlenen suçlardan İsrail'in ve silahlandırdığı çetelerin yanı sıra ABD yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'in ve desteklediği çetelerin işlediği suçlarını kınama ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısı yapıldı.

DÜN BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarına koruma sağlanması, onların hedef almasının durdurulması talep edildi.

Sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci, dün İsrail'in desteklediği çeteler tarafından öldürülmüştü.

DÜNYACA TANINIYORDU

ABD merkezli Instagram sosyal medya hesabındaki 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti.

İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.