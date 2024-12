Haberler



Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 976'ya yükseldi Gazze'de her geçen gün derinleşen krizde acı bilançoyu açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştirilen '5 katliam' ile birlikte toplam can kaybının 44 bin 976'ya, yaralı sayısının ise 106 bin 759'a yükseldiğini kaydetti.