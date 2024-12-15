Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 976'ya yükseldi

AA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikasını sürüdürüyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, son 24 saatte '5 katliam' daha gerçekleştirdi.

Son saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

SON 24 SAATTE 135 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 436 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi veren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

Ayrıca saldırılarda 135 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 976

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan açıklamada ise, yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 976'ya, yaralı sayısının da 106 bin 759'a yükseldiği aktarıldı.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Öte yandan, açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.