Gazze Şeridi’nde yıkımın gölgesinde Ramazan hazırlığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırıları ve süren ablukanın yol açtığı insani kriz, bölgede yaşayan Filistinlilerin ekonomik koşullarını daha da ağırlaştırdı.

YOKSULLUK VE YIKIMA RAĞMEN RAMAZAN HAZIRLIĞI

Artan yoksulluk ve işsizlik nedeniyle çok sayıda aile, Ramazan ayı öncesinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Tüm zorluklara rağmen Filistinliler, sınırlı imkanlarla evlerini mütevazı süslemelerle hazırlayarak ve çocuklara Ramazan ruhunu yaşatmaya çalışarak günlük hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

İsrail’in saldırılarında ağır hasar gören Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, yıkımın izlerinin sürdüğü bir mahalle Ramazan ayı öncesinde süslenerek bölgede yaşayan Filistinlilere moral oldu.

“ENKAZIN İZLERİNİN HÂLÂ GÖRÜLDÜĞÜ BU MAHALLEYİ ÖZELLİKLE SEÇTİK”

Saldırılarda büyük ölçüde tahrip olan ve bazı binaların halen enkaz halinde bulunduğu sokakta, Türkiye menşeili Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin girişimiyle duvarlara Ramazan temalı resimler yapıldı, sokaklara süslemeler asıldı. Ateşkese rağmen zor yaşam koşullarının sürdüğü bölgede yapılan çalışma, özellikle çocuklar için Ramazan atmosferini canlandırmayı amaçlıyor.

Mahallede çizim ve süsleme çalışmalarına katılan ressam Hani Dahman, Han Yunus’ta en fazla yıkıma maruz kalan mahallelerden birinde çalışma yaptıklarını belirterek, “Enkazın izlerinin hâlâ görüldüğü bu mahalleyi özellikle seçtik.” dedi.

"ASLOLAN RAMAZANI İBADETLERLE KARŞILAMAKTIR"

Barış isteyen bir halk olduklarını vurgulayan Dahman, Ramazan ayının İslam’daki önemine değinerek, "Aslolan Ramazanı ibadetlerle karşılamaktır. Bizim yaptığımız da bir ibadettir. Allah’a en sevimli amellerden biri bir Müslümanın kalbine sevinç girmesidir.” dedi.

Organizasyonu yürüten Yedi Başak Derneği Sözcüsü Meryem Avadullah, derneğin Gazze’de savaş öncesinde de insani faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Ramazan yaklaşırken yıkımın ortasında küçük de olsa bir hazırlık yapmak istediklerini söyledi.

"BU MÜBAREK AYIN BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMESİNİ DİLİYORUZ"

Avadullah Türkçe yaptığı açıklamada ise, “Yedi Başak Derneği olarak Ramazan hazırlıklarını başlattık. Bu harap ortamın içinde resim ve süslemelerle Ramazan'ı karşılıyoruz. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliği güçlendirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Hasan el-Alul da Ramazan ayının toplumda sevgi ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, yaşanan yıkımın sona ermesini, daha huzurlu günlerin gelmesini ve çocukların yeniden okullarına dönebildiği bir döneme ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

YERİNDEN EDİLMİŞ AİLELERE RAMAZAN ÖNCESİ GIDA DESTEĞİ

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Mevasi bölgesinde ise İsrail’in saldırıları ve yerinden edilmenin ağır sonuçları altında yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinli aileler, Ramazan ayını yokluk ve belirsizlik içinde karşılamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Ramazan öncesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen hayır pazarı, yerinden edilmiş Filistinli ailelere ücretsiz temel gıda desteği sunuyor.

Sebze, meyve, et ve temel gıda ürünlerinin ücretsiz olarak temin edilebildiği pazarın, 1000’den fazla yerinden edilmiş Filistinli aileye ulaşması hedefleniyor. Artan insani ihtiyaçlar ve temel gıdaya erişimde yaşanan zorluklar, özellikle çadırlarda yaşayan ailelerin bu tür desteklere olan ihtiyacını artırıyor.

HAYIR PAZARI İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK OLUYOR

Pazarı organize eden kurumun sözcüsü Sümeyye Ebu Reyde, projenin özellikle yerinden edilmiş ve gelir düzeyi düşük aileleri hedeflediğini belirtti.

Ebu Reyde, Han Yunus ve Refah başta olmak üzere Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinden ailelerin projeden yararlandığını ifade ederek, “Bu proje yalnızca gıda desteği sunmayı değil, aynı zamanda ailelerin ihtiyaçlarını kendi tercihlerine göre seçebilmelerini amaçlıyor.” dedi.

Pazarın sebze, temel gıda ve dondurulmuş ürünler olmak üzere üç bölümden oluştuğunu aktaran Ebu Reyde, özellikle dul kadınlar, yetimler ve engelliler gibi öncelikli grupların projeden yararlanmasına ağırlık verildiğini belirtti.

Artan insani ihtiyaçlara dikkati çeken Ebu Reyde, yerinden edilen ailelerin büyük bölümünün temel gıdaya erişimde zorlandığını ve bu tür girişimlerin özellikle Ramazan öncesinde önem taşıdığını söyledi.

Hayır pazarından yararlanan Filistinli Ahmed Şarab ise, “Bu proje farklı bir uygulama. Aileler kendilerine uygun olan ürünleri seçebiliyor. Herkesin ihtiyacı farklı, bu sistem sayesinde insanlar ihtiyaç duymadıkları ürünleri almak zorunda kalmıyor.” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.