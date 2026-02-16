Nijerya'dan vatandaşlarını Rusya-Ukrayna Savaşı uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, yaptığı açıklamada yabancı çatışmalara katılan Nijeryalıların bunu 'kendi riskleriyle' yaptıklarını ifade etti.

Tuggar, son dönemde bazı Nijerya vatandaşlarının kazançlı iş, güvenlik görevi, eğitim imkanı veya göç kolaylığı vaatleriyle kandırılarak çatışma bölgelerine gönderildiğine dair endişe verici vakalarda artış yaşandığını belirtti.

Bazı kişilerin yanıltıcı vaatlerle askeri hizmet sözleşmeleri imzalamaya zorlandığını, sözleşmelerin yabancı dillerde düzenlendiğini ve yeterli hukuki danışmanlık sağlanmadığını aktaran Tuggar, mağdurların varışlarının ardından seyahat belgelerine el konulduğuna ilişkin iddialar bulunduğunu vurguladı.

"SİLAHLI ÇATIŞMALARA KATILIM İÇEREN TEKLİFLERDEN UZAK DURUN"

Tuggar, Nijeryalıları yabancı silahlı çatışmalara katılım içeren tekliflerden uzak durmaya çağırarak bu tür faaliyetlerin hayatlarını tehlikeye attığının ve paralı askerlik ile yabancı ordulara katılımı düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edebileceğinin altını çizdi.

Hükümetin gelişmeleri soruşturmak ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere yerel ve uluslararası paydaşlarla temas halinde olduğunu belirten Tuggar, yurt dışındaki Nijerya misyonlarının da konsolosluk gözetimini artırmaları yönünde talimatlandırıldığını kaydetti.