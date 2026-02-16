Rusya: Ukrayna'ya ait 268 İHA'yı vurduk

- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 268 İHA'nın vurulduğunu duyurdu.
- İHA'ların 15'i Moskova bölgesinde düşürüldü.
- Önceki gün de 156 İHA etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun Rus topraklarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.
Yerel saatle 09.00'dan 20.00'ye kadar 268 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.
"İHA'LARIN DÜŞTÜĞÜ NOKTALARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı açıklamada vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Bakanlık, önceki gün yerel saatle 23.00'ten 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.