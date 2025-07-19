Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sının İsrail'in saldırı tehdidi altında olduğu açıklandı

Gazze Şeridi'ne uygulanan zulüm devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından hazırlanan raporda diğer bölgedeki duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.

18 MART'TAN BU YANA 55 SÜRGÜN EMRİ

İsrail ordusunun, ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarını başlattığı 18 Mart'tan bu yana Gazze'de Filistinlilere 55 "sürgün emri" çıkardığı belirtildi.

Yüz ölçümü yaklaşık 365 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 297,6 kilometrekaresinin İsrail ordusunun çıkardığı "sürgün emirleri altında kaldığı" vurgulandı.

YÜZDE 86'SI TEHDİT ALTINDA

Raporda, Gazze'nin yüzde 86,3'ünün İsrail'in "askeri bölge" veya "sürgün emri" çıkardığı bölgeler içinde olduğuna dikkat çekildi.

Filistinlilerin Gazze'de "gittikçe daralan alanlara hapsolduğu" belirtilen raporda, İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana 737 bin Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarını başlatmasından bu yana ayrıca Gazze'de 330 UNRWA çalışanının öldürüldüğü vurgulandı.

GÜNLERDİR YEMEK YİYEMİYORLAR

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de, gıda güvenliği durumunun kötüleşmeye devam ettiği, Gazze'deki UNRWA sağlık tesislerinde muayene edilen her 10 çocuktan birinin yetersiz beslendiği belirtildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'deki Filistinlilerin genellikle besleyici açıdan yetersiz tek öğünle hayatta kalmaya çalıştığı, bazılarının günlerce yemek yiyemediği vurgulandı.

Gazze'ye ulaştırılan yakıt miktarının sınırlı olduğu aktarılan raporda, sağlık ve iletişim hizmetleri dahil kritik hizmetlerin durma riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

İLAÇ KITLIĞI YAŞANIYOR

UNRWA'ya ait tıbbi hizmetlerin yetersiz kaynaklara sahip olduğu aktarılan raporda, temel ilaçların yüzde 60'ının tükendiği, hipertansiyon ve yetişkinler için antibiyotiğin bulunmadığı kaydedildi.

İsrail'in kuşatmasını sıkılaştırarak insani yardım girişini büyük oranda engellediği 2 Mart'tan bu yana UNRWA'nın ilaç ve tıbbi malzeme dahil hiçbir insani yardım getirmesine izin verilmediğine dikkat çekildi.