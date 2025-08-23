Gazze’de 2 aylık Rasil bebek, açlık sebebiyle hayatını kaybetti

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 2 aylık Rasil Ebu Mesud isimli bebek hayatını kaybetti.

Bebeğin cansız bedeni hastane morgunda, kaburgaları belirgin şekilde görüntülemdi. Bu görüntüler, Gazze'yi kasıp kavuran kıtlığın en çarpıcı kanıtı olarak kayda geçti.

Rasil bebeğin teyzesi, "Rasil iki haftadır yetersiz beslenme sorunları yaşıyordu. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Gazze'de mama bulunamaması nedeniyle durumu kritik hale geldi." dedi.

"YİYECEK YOK VE GAZZE ŞERİDİ'NİN SINIRLARI KAPALI"

Teyze, "Yiyecek yok ve Gazze Şeridi'nin sınırları kapalı." ifadesini kullandı.

Nasır Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahid Halef ise "Kıtlık nedeniyle yeni bir ölümle karşı karşıyayız. Her geçen gün ölümlerin sayısı artıyor." diye konuştu.

Halef, yapılan testlerin, bebeğin herhangi bir organik hastalığının bulunmadığını, ölümünün "yetersiz beslenme, mama, süt, ilaç ve besin takviyesi eksikliği, hastanelerdeki aşırı yoğunluk ve İsrail'in tıbbi malzeme girişini engellemesi" sonucu gerçekleştiğini teyit etti.

Gazze'de yaşananların, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası kuruluşların da raporladığı gibi kıtlık nedeniyle birbiri ardına çocukların hayatını kaybettiği "gerçek bir felaket" olduğuna dikkati çeken Halef, uluslararası topluma, "Ablukanın kaldırılması, tıbbi ve gıda yardımlarının acilen ulaştırılması ve açlıktan ölen çocukların kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İSRAİL YARDIM KAMYONLARININ GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, bölgede bir milyondan fazla çocuk gıdaya erişemiyor.

Bir yaş altındaki 40 bin bebek ağır yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve bu durum ölümlerin artmasına neden oluyor.

Veriler, Gazze'de halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için günde 7,5 milyon öğüne ve en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı da "Gazze nüfusunun üçte birinin günlerdir yemek bulamadığı" uyarısında bulunmuştu.

BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ise Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Buna rağmen soykırımcı İsrail, sınır kapılarında yığılan yardım kamyonlarının girişine izin vermemeye devam ediyor.

KITLIK NEDENİYLE 274 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BM ve uluslararası kuruluşlar ise Gazze'ye ulaşan sınırlı yardımın "denizde bir damla" niteliğinde olduğunu vurguluyor.

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürerek, Uluslararası Adalet Divanı'nın savaşı durdurma çağrılarını da görmezden geliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, işgalci İsrail'in saldırıları ve dayattığı açlık politikaları nedeniyle şimdiye kadar 62 bin 263 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 157 bin 365 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu.

Ayrıca, kıtlık nedeniyle 113'ü çocuk olmak üzere 274 kişi hayatını kaybetti.