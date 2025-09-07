Gazze'de 5 Filistinli daha açlıkta yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi’nde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İsrail’in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı kentte tam anlamıyla insani bir felaket yaşanıyor.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 3’ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

"YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 387'YE YÜKSELDİ"

Bakanlık açıklamasında, "Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138'i çocuk olmak üzere 387'ye ulaştı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23'ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildi." denildi.