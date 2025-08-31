Gazze’de 660 bin çocuk 3 yıldır okula gidemiyor

7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına devam eden İsrail, Gazze Şeridi'nin yüzde 90'ına yakının yerle bir etti.

İsrail bu saldırılarında okulları, hastaneleri ve şehrin altyapısını hedef aldı.

Binlerce çocuk ve bebeğin hayatını kaybettiği Gazze'de değil okula gitmek, günü kurtaracak yemeği bulmak bile çok zor.

"660 BİN ÇOCUK 3 YILDIR OKULA GİDEMİYOR"

UNRWA’dan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki savaş çocuklara yönelik bir savaştır ve durdurulmalıdır. Çocuklar her zaman korunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Çocukların eğitim hakkına vurgu yapılan açıklamada, “660 bin çocuk savaş nedeniyle üçüncü yıldır okul dışında.” bilgisi paylaşıldı.

"GAZZE'DE BİR NESİL YOK OLUYOR"

Açıklamada, “Gazze’de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya.” uyarısında bulunularak, ateşkes çağrısı yapılıp, çocukların okullarına ve hayatlarına dönmelerine izin verilmesi talep edildi.

700 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMİNE ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı ise 28 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayı başlarında başlayacağını duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında Gazze Şeridi’nde yaklaşık 700 bin öğrencinin ise iki yıllık yoksunluk ve hedef alınmanın ardından eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığı, 70 bin öğrencinin ise iki akademik yıl boyunca liseye devam edemediği belirtilmişti.

GAZZE'DE 17 BİN 85 ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlığın 7 Ekim 2023 ile 26 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki son istatistiklerine göre, savaşın başlangıcından bu yana İsrail, Gazze Şeridi’nde 17 bin 85’ten fazla ilk, orta, lise ve 1261’den fazla üniversite öğrencisini öldürdü, 25 bin 213’ten fazla ilk, orta, lise ve 2 bin 671 üniversite öğrencisini yaraladı.

Bakanlığa göre aynı dönemde, Batı Şeria’da İsrail yaklaşık 108 ilk, orta, lise ve 35 üniversite öğrencisini öldürdü, yaklaşık 739 okul ve 231’den fazla üniversite öğrencisini yaraladı ve 372 okul ile 413’ten fazla üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

Eğitim personelinin hedef alınmasına ilişkin verilerde ise, İsrail’in Gazze’de 739 ilk, orta, lise ve 226 üniversite öğretmenini öldürdüğü, 3.091 ilk, orta, lise ve 1.421’den fazla üniversite personelini yaraladığı kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

Ayrıca, İsrail ordusunun Batı Şeria’da beş okul öğretmenini öldürdüğü, yaklaşık 21 kişiyi yaraladığı, 182’den fazla kişiyi tutukladığı ve yaklaşık 17 üniversite personelini gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail, ABD’nin desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 835 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 124’ü çocuk olmak üzere 332 kişi yaşamını yitirdi.