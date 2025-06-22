Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 55 bin 959’a yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Kadın, yaşlı, çocuk demeden Gazzelileri hedef alan İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

SON 24 SAATTE HASTANELERE 51 CANSIZ BEDEN GETİRİLDİ

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 cansız bedenin ve 104 yaralının getirildiği, cenazelerden 3'ünün daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 5 bin 647 Filistinlinin öldürüldüğünü, 19 bin 201 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 55 BİN 959

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 55 bin 959’a, yaralı sayısının da 131 bin 242’ye yükseldiğini bildirdi.