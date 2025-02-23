Gazze'de acı bilanço: Can kaybı sayısı 48 bin 340'a yaklaştı

AA

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor..

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan Filistinlilerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ediyor.

Son duruma ilişkin bilgileri Filistin Sağlık Bakanlığı paylaştı.

YARALI SAYISI 111 BİN 753

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı, İsrail saldırılarında yaralı sayısının 111 bin 753'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, "Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda" dedi.

Gazze'de 19 Ocak'tan bu yana ateşkes anlaşması yürürlükte olup, İsrail'in geniş çaplı yıkıma yol açan ve Filistin topraklarını harabeye çeviren savaşını geçici olarak durdurdu.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen Gazze yerel yetkilileri, İsrail ordusunun neredeyse her gün ateşkesi ihlal ettiğini bildiriyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.