Gazze'de acı tablo: Savaştan geriye enkaz kaldı

Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürüyor...

İsrail'in saldırıları altında yaşama tutunmaya çalışan Gazze'deki Filistinliler aynı zamanda açlık ile de mücadele ediyor.

Gazze'de her geçen can kaybı sayısında artış yaşanırken, bölgeden yürek parçalayan kareler de geliyor.

GAZZE'DEN GERİYE ENKAZIN İZLERİ KALDI

İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirme girişimleri devam ediyor.

Yardım malzemeleri, askeri kargo uçakları tarafından Gazze kentine bırakılırken, İsrail saldırıları sonucu, bölgede oluşan hasar da havadan görüntülendi.

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Savaşın sonuçlarının en net göründüğü karelerde, Gazze'den geriye enkazdan başka bir şeyin kalmadığı, koca bir kentin yerle bir olduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan o görüntüler sonrası tepki sesleri yükseldi.

GAZZE'DE SON 24 SAATTE 138 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 138 kişinin daha hayatını kaybettiği, 771 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 3 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 654 Filistinlinin öldüğü, 39 bin 401 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 61 BİN 158'E ULAŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 61 bin 158’e, yaralı sayısının 151 bin 442’ye yükseldiğini bildirdi.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ BÜYÜYOR

Son 24 saat içerisinde yardım almaya çalışırken 87 kişi hayatını kaybederken, 570 kişi de yaralandı.

Yardım almaya çalışırken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bin 655’e, yaralananların sayısı ise 11 bin 800’e yükseldi.

Ayrıca son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelerde 5 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 96'sı çocuk olmak üzere 193’e yükseldi.



