Gazze'de açlık: Bir bebek daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Son saldırılar ile İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 192’ye, yaralananların sayısının ise 157 bin 114’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 646 kişinin hayatını kaybettiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL YARDIM ALMAYA GELEN 18 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 117 kişinin yaralandığını açıkladı.

Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 36’ya, yaralananların sayısı 15 bin 64’e yükseldi.

GAZZE'DE BİR BEBEK DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in yağdırdığı bombalardan kurtulan Gazzeliler bir yandan da açlıkla savaşıyor.

Gazze'deki kıtlık nedeniyle 112’si çocuk olmak üzere 272 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Bu sayı her geçen gün artıyor. Açlığın son kurbanı günahsız bir bebek oldu.

5 aylık Ghadir Breika isimli bebek, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Ghadir'in naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi.

DOĞUMDAN SONRA GEREKLİ SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞAMADILAR

Bebek Bireyka'nın ailesi, Gazze’ye uygulanan abluka ve süren saldırılar sonucu 5 aylık bebeklerinin doğumundan sonra gerekli sağlık hizmetine erişememesi ve ağır beslenme yetersizliği sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

GAZZE AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.