Gazze’de açlık krizi: 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze’de Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2’si çocuk 10 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde açlıktan ölenlerin sayısı 313’e ulaştı; bunların 119’u çocuk.

BM'DEN FELAKET UYARISI

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’de kıtlık, felaket seviyesi 5’e yükseldi. Raporda, “22 ay süren çatışmalar sonrası yarım milyondan fazla insan açlık ve yoksullukla karşı karşıya” tespiti yer aldı.

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi bulunamayan insani felaket koşulları yaşıyor.

2 MİLYON İNSAN GÖÇE ZORLANDI

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Çoğu, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda, hijyen malzemesi eksikliği ve bulaşıcı hastalık riskiyle hayatta kalmaya çalışıyor.

SİVİL ALTYAPININ YÜZDE 88'İ TAHRİP EDİLDİ

İsrail ordusu, sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze’nin yüzde 88’ini yıktı. Yerinden edilenlerin bulunduğu bölgeleri bombalıyor, sürgün ve saldırılarla insani krizi derinleştiriyor.

Gazze’deki açlık ve yetersiz beslenme özellikle çocuklar üzerinde ölümcül etki yaratıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını belirtiyor.