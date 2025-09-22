Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı

Gazze'de insani kriz derinleşiyor...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürerken, Gazze'deki Filistinlilerin ise her geçen gün gıdaya erişimi zorlaşıyor.

SON 24 SAATTE 61 CAN KAYBI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 220 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 754 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 523'e, yaralananların sayısının da 18 bin 496'ya ulaştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 65 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 344'e, yaralıların sayısının 166 bin 795'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLERE SICAK YEMEK DAĞITIMI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve 23 aydır devam eden yoğun saldırıları nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus'ta gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.