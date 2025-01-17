Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen sorun çözüldü

Haber Merkezi

Tüm dünyanın gözleri Gazze'deki katliamı sonlandıracak anlaşmanın üzerinde...

ABD, Mısır ve Katar desteğiyle başlayan ateşkes görüşmeleri sonunda kabul edilmiş ve taraflar ateşkes şartlarında mutabık kalmıştı.

Fakat İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın rehinelere yönelik şartların tamamını kabul etmediğini iddia ederek İsrail kabinesinin toplanmayacağını bildirmişti.

İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

İsrail tarafından ateşkes anlaşmasını son dakika krizi çıkararak bozmakla suçlanan Hamas ise, "Anlaşmanın tüm şartlarına bağlıyız" açıklaması yapmıştı.

Kabinenin toplanmayacağını bildiren İsrail, tüm dünya tarafından büyük bir eleştiriye maruz kaldı.

TARTIŞMA ÇÖZÜLDÜ

İsrail merkezli Jarusalem Post'un haberine göre, Hamas ve İsrail aarsında rehineleri serbest bırakılmasına ilişkin madde üzerine patlak veren tartışma çözüldü.

Gelen eleştirilerin ardından tekrar iletişime geçen taraflar, rehinelere ilişki kararı tekrar gözden geçirdi ve yeni bir karar alındı.

Jerusalem Post gazetesi, ateşkes antlaşmasının geç yürürlüğe girmesinin nedenini, “Hamas'ın serbest bırakılmasını talep ettiği birkaç tutuklunun ısrarından” kaynaklandığını ve sorunun çözüme kavuşturulduğunu ileri sürdü.

KADEMELİ OLARAK SERBEST BIRAKILACAKLAR

İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşmanın pazar günü öğlen yürürlüğe gireceği ve 98 kişiden oluşan rehinelerin 15 aylık esaretin ardından kademeli olarak ülkelerine geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

ÖNCE ABD VATANDAŞI OLAN REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK

Gazetenin ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ilk aşamada ise ABD vatandaşları serbest bırakılacak.

İsrail, 19 Ocak Pazar günü kabineyi toplayacak ve ateşkesi onaylayacak.

Ateşkesin uygulamaya konmasıyla, ilk aşamada 42 gün boyunca 33 rehine serbest bırakılacak.

Rehineler arasında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve acil tıbbi ihtiyaçları olanlar yer alıyor.

İLK AŞAMADA ÜÇ REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

İlk aşamada 19 Ocak'ta üç rehinenin serbest bırakılmasıyla işleme başlanacak.

Her hafta, kadınlara ve çocuklara odaklanılarak ek rehineler serbest bırakılacak. Bu aşamadaki son grup içinde uzun süreli tutsaklar arasında yer alan Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed adlı kişileri içereceği ifade edildi.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Anlaşma çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinli tutukluların sayısının yaklaşık bin kişi olduğu ifade edildi.

Ancak bu kişilerden 200’ünün, "İsrailli kanı döktükleri" gerekçesiyle tahliye edilmemesi yönünde itirazlar yükseldi.

Ülke genelinde, bu 200 tutuklunun durumuna ilişkin tartışmalar devam ederken, Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması ve İsrail askerlerinin stratejik noktalardan kademeli olarak çekilmesi, ateşkesin ek maddeleri arasında yer aldı.

Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor.

"İnsani aşama" olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek.

Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak.

İsrailli her yaşlı kadın ve erkek vatandaşa karşı ise Filistinli 30 esir serbest kalacak. Filistinli esirler kadın, çocuk veya hastalardan seçilebilecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayacak ikinci aşamada da Gazze'de tutulan İsrailli tüm esirlerin salıverilmesine dair kapsamlı bir anlaşma görüşmelerine geçilecek.

İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerecek.

ESİR TAKASLARI

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli her sivil esire karşı Filistinli 30 esir serbest bırakılacak.

Birinci aşamada salıverilecek her İsrailli asker esire karşı ise 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış toplam 50 Filistinli serbest kalacak.

Tel Aviv yönetimi, müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin salıverildikten sonra işgal altındaki Batı Şeria'da kalmasına karşı çıkıyor. Zira, 2011 yılındaki esir takasında serbest kalan Filistinli bazı esirler Gazze Şeridi veya yurt dışına gönderilmişti.

Anlaşmanın birinci aşamasında serbest kalacak Filistinli esirler, 2011 yılındaki esir takası anlaşması gereği serbest kalan ve İsrail tarafından tekrar tutuklanan 47 kişiyi de kapsıyor.

Taslağa göre, serbest kalacak Filistinli esirler yeniden tutuklanmayacak.

Esir takası anlaşma taslağına göre, Gazze Şeridi'nde tutulan 98 İsrailli esirin hepsi serbest kalacak.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrailli askerler, üçüncü aşamada da ölmüş esirlerin cesetleri teslim edilecek.

İNSANİ YARDIM

Beklenen anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren Gazze Şeridi'ne günlük insani yardım yüklü 600 tırın girişine izin verilecek, 50'si yakıt yüklü olacak.

Anlaşmaya göre, günlük insani yardım yüklü 300 tır Gazze Şeridi'nin kuzeyine girecek. İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne girişi ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 aşaması boyunca devam edecek.

Bu sürede Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler, Gazze Şeridi'nde faaliyetlerini sürdürecekler.

DÖNÜŞ VE İMAR

Muhtemel anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren Filistinlilerin güneyden kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilecek. Ayrıca Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde hareket özgürlüğü olacak.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de altyapının yeniden imarı, elektrik ve su şebekelerinin inşası için çalışmalar başlayacak.

Ayrıca İsrail bombardımanı sonucu yıkılan kentlerdeki enkazın kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecek.

Evlerini kaybeden vatandaşların konaklaması için Gazze Şeridi'ne en az 60 bin geçici karavanın girişine izin verilecek.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde sağlanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının garantör ülkeleri ise Katar, Mısır ve ABD olacak.