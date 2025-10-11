Gazze'de ateşkes sonrası ana caddelerdeki enkazlar temizlenmeye başlandı

Mazlum Gazze halkı yaralarını sarmaya çalışıyor...

İsrail ordusunun 2 sene boyunca abluka altına alıp saldırılar düzenlediği Gazze'de, en sonunda ateşkes sağlandı.

Mısır'da Hamas ve İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girdi.

FİLİSTİNLİLER İÇİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından güney bölgelerindeki zorla yerinden edilen Filistinliler, kuzeydeki evlerine dönmek için harekete geçti.

Gazze’ye dönen Filistinliler, yeniden inşa çalışmalarının kısa sürede başlamasını umut ettiklerini dile getirdi.

BELEDİYE ENKAZI TEMİZLEMEYE BAŞLADI

Öte yandan şehirde kaydedilen görüntülerde yaraların sarılmaya başlandığı görüldü.

Gazze Belediyesi'ne ait araç ana caddeleri enkazdan temizlemek için harekete geçti.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

Filistin halkında yıkılmış bölgelere kademeli dönüş umutları yeniden canlandırırken şehrin yeniden inşasının 10 yıllar sürmesi bekleniyor.

Ayrıca, şehrin yeniden inşasında gerekli finansmanı körfez ülkelerinin sağlaması da Gazze için önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.