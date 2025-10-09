Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması, arabulucu ülke Mısır’da yapılan görüşmelerin ardından resmiyet kazandı. İmzalar atıldı, anlaşmanın uygulanması için sürecin takip edileceği açıklandı.

KAHİRE'DE MÜZAKERELER

İsrail ve Hamas heyetleri, çatışmanın ikinci yıldönümünden bir gün sonra Mısır’da yapılan dolaylı görüşmelerde Trump’ın 20 maddelik barış çerçevesinin ilk aşaması üzerinde uzlaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, tarafların ateşkeste anlaştığını duyurdu.

İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasının bugün 18.00 sıralarında yapılacak kabine toplantısının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi

Ancak kabinedeki bazı aşırı sağcı bakanlardan Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmayı kabul etmediğini açıkladı.

Halihazırda İsrail ordusunun Gazze'de saldırılarına devam ettiği görüntülendi.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI PLANLANIYOR

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Hamas’ın, İsrailli esirlerin tamamını 13 Ekim Pazartesi günü teslim etmesi bekleniyor. İlk 20 rehinenin ise pazar veya pazartesi sabahı serbest bırakılacağı belirtildi.

TRUMP: "BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ateşkes duyurusunu yaparak, “İsrail ve Hamas barış planımızın ilk aşamasını onayladı, büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmayla birlikte tüm esirlerin yakında serbest bırakılacağını ve İsrail’in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini vurguladı.

Trump, ateşkes sürecine katkı sağlayan ülkelere teşekkür etti:

“Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olay için Katar, Mısır ve Türkiye ile birlikte çalışan arabuluculara şükranlarımı sunuyorum.”

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME

Anlaşmanın ardından Trump, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bugün dünya için iyi bir gün” dedi ve Netanyahu ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, liderlerin birbirini tarihi başarı nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

HAMAS'TAN TÜRKİYE, KATAR, MISIR VE TRUMP'A TEŞEKKÜR

Hamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı. Yazılı açıklamada, Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Başkanı Trump’ın çabaları takdirle karşılandı.

Açıklamada, “Gazze’ye yönelik savaşın sona erdirilmesi, işgalcilerin çekilmesi, yardımların girişinin sağlanması ve esir takası öngören anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.