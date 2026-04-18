Gazze'de ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 773'e yükseldi

İran savaşı Gazze'yi unutturdu.

Kentte imzalanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürerken yeni can kayıpları rapor edilmeye devam ediliyor.

Öte yandan bölgeye yeterince yardım tırının girişine izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor.

ATEŞKESTEN BU YANA 773 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 773'e, yaralı sayısı 2 bin 171'e yükseldi.

196 YENİ ÖLÜ KAYITLARA GEÇTİ

Ayrıca son 48 saatte önceki İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 1 kişinin enkaz alanında cansız bedenine ulaşıldı.

Diğer yandan, yapılan incelemelerin ardından 196 kişinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNE DOĞRU GİDİYOR

Son verilerle birlikte İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 549'a, yaralı sayısı ise 172 bin 274'e ulaştı.