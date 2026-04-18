ABD Başkanı Trump: İspanya'nın ne kadar kötü durumda olduğuna bakan oldu mu

ABD ile NATO arasındaki gerilim devam ediyor.

Bu gerilimin merkezinde yer alan ülkelerden biri olarak İspanya öne çıkarken ABD Başkanı Donald Trump, Akdeniz ülkesini sık sık hedef alıyor.

Başkan Trump, İspanya'yı hedef alan açıklamalarında bir yenisini daha ekledi.

"İSPANYA'NIN NE KADAR KÖTÜ OLDUĞUNA BAKAN OLDU MU"

Truth Social hesabından bir paylaşımda bulunan ABD Başkanı, "İspanya'nın ne kadar kötü durumda olduğuna bakan oldu mu hiç?

NATO'ya ve askeri savunmalarına neredeyse hiçbir katkıda bulunmamalarına rağmen, mali rakamları kesinlikle korkunç. İzlemesi üzücü" dedi.

TİCARETİ KESMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, İspanya'yı yeterince iş birliği yapmamak ile eleştirmişti.

İspanya halkının harika olup Başbakan Sanchez'in öyle olmadığını söyleyen ABD Başkanı tüm ticareti durdurabileceklerini ifade etmişti.

SANCHEZ İRAN KONUSUNDA REST ÇEKMİŞTİ

Donald Trump'ın ticareti tamamen kesmekle tehdit ettiği İspanya'nın başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada Irak savaşı ile başlayan krizi hatırlatarak İran savaşına karşı olduklarını ve bu pozisyonlarının değişmeyeceğini söylemişti.