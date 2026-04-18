Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan iki gemi silahlı saldırıya uğradı

Orta Doğu'da işler kızışıyor...

İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası İran, Hürmüz Boğazı'nı açma kararı aldı.

Ancak bu karar sadece 19 saatliğine uygulanabildi.

YENİDEN KAPATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, boğazın açılması nedeniyle İran'a teşekkür etse de ablukanın devam edeceğini söyledi.

Trump'ın bu açıklamasına İran'dan sert bir misilleme gelerek Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı.

BOĞAZI GEÇMEYE ÇALIŞAN İKİ GEMİ SALDIRIYA UĞRADI

Reuters Haber Ajansı'ndan aktarılan son dakika bilgisine göre İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kaptama kararı sonrası boğazdan geçmeye çalışan iki gemi silahlı saldırıya uğradı.

Gemilerde bulunan mürettebatın durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

GEMİLER GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

İran'nın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamasının ardından gemilerin geri dönmeye başladığı bildirildi.

Deniz ulaşımına dair verilerde geri dönüş için rota değiştiren gemilerin oluşturduğu yoğunluk görüntülendi.

SIKI DENETİME GERİ DÖNÜLDÜ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ABD'nin ihlallerde bulunarak korsanlık faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kapatılma kararı alındığı ve sıkı denetime geri dönüldüğü vurgulandı.

HAMANEY: DONANMAMIZ DÜŞMANLARA ACI VERMEYE HAZIR

Karar sonrası bir diğer açıklama da İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'den geldi.

Hamaney, "İran Donanması düşmanlara yeni ve acı yenilgiler vermeye hazır" dedi.

BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLİYOR

Hürmüz Boğazı, İran'ın savaştaki en önemli kozu olarak öne çıkıyor.

Boğazın kapalı tutulması petrol fiyatlarında ciddi bir artışa neden olurken bu durum dünya genelinde bir enflasyon dalgasını beraberinde getiriyor.

DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Boğaz sadece petrol değil gübre sevkiyatı konusunda da önemli bir yere sahip.

İran'ın kararı nedeniyle birçok gıda konusunda ciddi problemler yaşanırken boğaza alternatif olarak başka rotalar deneniyor.