Gazze'de ateşkesten bu yana 88 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 88 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e, yaralı sayısının 315'e ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cenazesinin çıkarıldığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 68 BİN 234 OLDU

Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 68 bin 234'e, yaralı sayısı ise 170 bin 373'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, 30 Filistinlinin daha cenazesini teslim ettiği, teslim edilen cenaze sayısının 195'e ulaştığı ifade edildi.