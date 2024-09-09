Gazze'de can kaybı 40 bin 988’e yükseldi

İHA
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 339 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
40 BİN 988 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 988’e, yaralıların sayısının 94 bin 825’e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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