ABD ve İngiltere, Katar'daki askeri personeli tahliye ediyor

- ABD ve İngiltere, İran'daki gerilim nedeniyle Katar'daki askeri personelini tahliye ediyor.
- Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nden personel azaltılması ve İngiltere'nin Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararları alındı.
- Katar hükümeti, bu adımların bölgedeki mevcut gerginliğe yanıt olarak alındığını belirtti.
İran'daki hükümet karşıtı protestolar devam ederken İran, ABD'nin saldırı tehdidine karşı üsleri vurarak karşılık vereceği uyarısını yapmıştı.
PERSONEL SAYISI AZALACAK
ABD ve İngiltere, İran'daki protestoların ardından Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nde bulunan personel sayısını azaltma kararı aldı.
Katar hükümetinden yapılan açıklamada, önlemlerin bölgedeki mevcut gerginliğe yanıt olarak alındığı belirtildi.
İNGİLTERE TAHRAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATTI
Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını ve faaliyetlerini uzaktan yürüteceğini duyurdu.
ABD'DEN ÜSSE SEYEHAT UYARISI
Doha'daki ABD Büyükelçiliği ise personeline dikkatli olmaları ve El-Udeid Hava Üssü'ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.