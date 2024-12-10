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Gazze'de can kaybı 44 bin 786'ya yükseldi

Gazze'de can kaybı 44 bin 786'ya yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 786'ya, yaralı sayısı 106 bin 188'e yükseldi.