Gazze'de can kaybı 44 bin 786'ya yükseldi
İHA

İsrail, 431 gündür Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Bölgede yoğun saldırılarını uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürdüren İsrail güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 44 BİN 786'YA YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralıların sayısının 106 bin 188'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor