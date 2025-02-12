Gazze'de can kaybı 48 bin 222'ye yükseldi

AA

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail; kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Son yaşanan gelişmede Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.

Ancak İsrail, ateşkes kararını ihlal etmeye devam ediyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 23. gününde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 3 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

CAN KAYBI 48 BİN 222'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 222'ye, yaralıların sayısının ise 111 bin 674'e çıktığı kaydedildi.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.