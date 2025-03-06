Gazze'de can kaybı 48 bin 446'ya ulaştı

İHA

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, saldırılarını sürdürüyor..

Yaşanan son gelişmeler sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı can kayıplarına ilişkin verileri paylaştı.

HASTANELERE 6 FİLİSTİNLİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ GETİRİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6 Filistinlinin cansız bedeninin ve 11 Filistinlinin de yaralı olarak getirildiğini duyurdu.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 446

Bakanlık açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 48 bin 446'ya, yaralı sayısının ise 111 bin 852'ye yükseldiği bildirildi.

Ayrıca, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.