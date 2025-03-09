Gazze'de can kaybı 48 bin 458’e yükseldi
AA

İsrail'de ateşkes fiilen sona erdi. Zulüm kaldığı yerden devam diyor...

Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesin 1. Aşamasının sona ermesiyle saldırılarına yeniden başladı.

24 SAATTE 5 SİVİL DAHA HAAYTINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 48 BİN 458'E ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 458’e, yaralı sayısının da 111 bin 897’ye yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)