Gazze'de can kaybı 48 bin 543'e yükseldi

İHA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitmek bilmiyor..
İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor.
Son yaşananlar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.
SON 48 SAATTE 7 CAN KAYBI
Açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
Daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından ise 12 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.
TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 543
Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 543'e, yaralı sayısının da 111 bin 981'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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