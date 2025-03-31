Gazze'de can kaybı 50 bin 357'ye yükseldi

AA

Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına varan İsrail ordusu, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattı.

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

18 MART'TAN BU YANA DÜZENLENEN SALDIRILARDA 1001 CAN KAYBI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1001 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 359 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜNDE 53 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte hastanelere 80 ölü ve 305 yaralı getirildiği kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI AÇIKLANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 357'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 400'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce ölü olduğu belirtiliyor.