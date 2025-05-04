Gazze'de can kaybı 52 bin 535'e ulaştı

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor...

Bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları paylaştı.

SON 24 SAATTE HASTANELERE 40 CANSIZ BEDEN GETİRİLDİ

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 cansız bedenin ve 125 yaralının getirildiği aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 535

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e, yaralı sayısının da 118 bin 491'e yükseldiğini bildirdi.