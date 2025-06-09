Gazze’de can kaybı 54 bin 927’ye yükseldi

AA

Zalim İsrail devleti kana doymadı...

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde saldırılarına ve ambargosuna devam ediyor.

SON DURUM BİLGİSİ VERİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 388 kişinin ise yaralandığını bildirirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 1 kişinin cenazesine ulaşıldığını aktardı.

Bakanlık, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 4 bin 649 Filistinlinin öldüğünü, 14 bin 574 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

CAN KAYBI 55 BİNE YAKLAŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 54 bin 927’ye, yaralı sayısının 126 bin 615’e yükseldiğini bildirdi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 127’YE YÜKSELDİ

İsrail’in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 99'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı 127’ye, yaralı sayısı ise bin 287’ye yükseldi." denildi.