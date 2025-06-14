Gazze'de can kaybı 55 bin 297'ye yükseldi

İHA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamları aralıksız devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, son 48 saat içinde 90 kişinin hayatını kaybettiği, 605 kişinin yaralandığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 55 BİN 297'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 14'e, yaralı sayısının 16 bin 385'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 55 bin 297’ye, yaralı sayısının 128 bin 426’ya ulaştığı aktarıldı.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 245'E ÇIKTI

İsrail’in sözde yardım noktalarına saldırılarının da sürdüğü, son 24 saatte 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 380 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yardım dağıtımı için belirlenen bölgelerde 27 Mayıs'tan bu yana toplam can kaybının 274'e, yaralı sayısının ise 2 bin 532'ye yükseldiği ifade edildi.