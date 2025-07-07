Gazze'de can kaybı 57 bin 523'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Devam eden bu saldırılarda can kaybı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 105 kişinin öldüğü, 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İSRAİL YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNİ DE HEDEF ALIYOR

Açıklamada yardım dağıtımları sırasında 7 kişinin daha hayatını kaybetmesi ve 74'ten fazla Filistinlinin yaralanması sonucu birlikte yardım dağıtımlarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 758'e ulaşırken, yaralananların sayısı ise 5 bin 5'i geçti.

TOPLAM CAN KAYBI 60 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 57 bin 523'e, yaralı sayısı ise 136 bin 617'ye yükseldi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 6 bin 964 kişinin öldüğü ve 24 bin 576 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.