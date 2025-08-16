Gazze'de can kaybı 61 bin 897'ye yükseldi

İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor.

Yoğun saldırıların gerçekleştiği bölgede insanı felaket her geçen gün büyüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 61 BİN 897 OLDU

Bugün Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.

Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 897'ye, yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı.

ATEŞKES BOZULDUĞUNDAN BERİ 10 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 362 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

SÖZDE YARDIM MERKEZİNDEKİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise son 24 saatte 26 Filistinlinin öldüğü, 175 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Böylelikle 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 1924'e, yaralananların sayısının da 14 bin 288'e çıktığı kaydedildi.