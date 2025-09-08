Gazze'de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

SON 24 SAATTE 67 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 67 cansız bedenin ve 320 yaralının getirildiği, cenazelerden 2’sinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 11 bin 976 Filistinlinin öldürüldüğü, 51 bin 55 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

TOPLAM CAN KAYBI 64 BİN 522 OLDU

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 522’ye, yaralı sayısının da 163 bin 96’ya yükseldiğini bildirdi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 416’ya yükseldi

YARDIM BÖLGELERİ HEDEF ALINIYOR

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 85 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 430’a, yaralı sayısı ise 17 bin 794’e yükseldi." denildi

Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail kuşatması, büyük bir insani felakete dönüştü.

YARDIMLAR ENGELLENİYOR

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" ilan edildiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar, bu trajedinin başlıca sorumlusu olarak İsrail’in yardım konvoylarını engelleyen ve temel altyapıyı hedef alan eylemleri olduğunu işaret ediyor.

İsrail’in savaş suçu niteliği taşıyan politikaları nedeniyle açlıktan ölen sivillerin sayısı günden güne artıyor.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2’si çocuk 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Böylece 140'ı çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 393'e ulaştı.

IPC, 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 25'i çocuk olmak üzere 115 ölüm kaydedildi." denildi.