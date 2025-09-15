Gazze'de can kaybı 64 bin 905'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı ve kıtlığın ilan edildiği Gazze Şeridi'nde bilanço günden güne ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 316 KİŞİ DAHA YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 34 sivilin cansız bedeni ile 316 yaralının getirildiği, cenazelerden birinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivile ait olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 12 bin 354 Filistinlinin öldürüldüğünü, 52 bin 885 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI 64 BİN 905'E ÇIKTI

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 905'e, yaralı sayısının 164 bin 926'ya yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım noktalarında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 3 ölü ve 47 yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 497, yaralananların sayısı 18 bin 182'ye ulaştı" denildi.