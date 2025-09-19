Gazze'de can kaybı 65 bin 174'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 33 KİŞİ ÖLDÜ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 33 ölü ve 146 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 622 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 54 bin 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI 65 BİNİ AŞTI

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 514'e, yaralananların sayısının da 18 bin 431'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 174'e, yaralıların sayısının 166 bin 71'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

BİRİ ÇOCUK 4 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk, 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 440'a yükseldiği kaydedildi.

GAZZE'DE KITLIK İLAN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 32'si çocuk 162 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.