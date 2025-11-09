Gazze'de can kaybı 69 bin 176’ya yükseldi İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 176'ya yükseldiği açıklandı.

Göster Hızlı Özet İsrail ordusu, Hamas ile yapılan ateşkese karşın Gazze'de saldırılarına devam ediyor.

Son bilgiler, bu saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 69 bin 176'ya yükseldiğini gösteriyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim'den bu yana 170 bin 690 yaralının olduğunu belirtti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gazze'de acı bilanço her geçen gün derinleşiyor... İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı. TOPLAM CAN KAYBI 69 BİN 176'YA YÜKSELDİ Söz konusu tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 176'ya ve yaralı sayısının 170 bin 690'a çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, daha önce ölen 6 kişinin cenazelerine ulaşıldığı kaydedildi. ATEŞKESTEN BU YANA CAN KAYBI 241'E ÇIKTI Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında 241 kişinin yaşamını yitirdiğini, 619 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 528 kişinin naaşlarının çıkarıldığı belirtildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor. Dünya Haberleri Baklavaya hayran kalan Amerikalı Türkiye'den getirtip New York'ta satmaya başladı

Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu 224 can aldı

Sergey Lavrov: Rusya-ABD ilişkilerinde çok sayıda sorun var