Gazze'de can kaybı 70 bin 112'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

SON 24 SAATTE 9 CENAZE DAHA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, daha önceki İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan 9 kişinin cenazesi ile 1 yaralının getirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 356, enkaz altından çıkarılanların sayısının 616, yaralı sayısının da 909 olduğu aktarıldı.

CAN KAYBI SAYISI 70 BİN 112'YE YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 112'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 986'ya ulaştığı aktarıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.