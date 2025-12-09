Gazze'de can kaybı 70 bin 366'ya yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 1 kişinin cansız bedeninin ve 6 yaralının getirildiği bildirdi.

ATEŞKESTEN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 377'YE ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 377'ye, yaralı sayısının da 987'ye ulaştığı bildirildi.

Enkaz altından çıkarılanların sayısı ise 626 olarak açıklandı.

CAN KAYBI 70 BİN 366'YA YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 366'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 64'e ulaştığı aktarıldı.