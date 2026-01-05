Gazze'de can kaybı 71 bin 388’e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 2 sivilin ve 5 yaralının getirildiği bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 189 KİŞİ DAHA YARALANDI

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 422'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 684'e, yaralı sayısının da bin 189'a yükseldiğini aktardı.

CAN KAYBI 71 BİN 388'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 388'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 269’a ulaştığı aktarıldı.